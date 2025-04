A en croire le cabinet de recherche Gartner, le volume mondial des dépenses consacrées à l’IA générative devrait atteindre 644 milliards de dollars en 2025. Ce chiffre marque une hausse considérable des investissements, alors que des industries de plus en plus nombreuses se convertissent.

Si l’estimation de Gartner se confirme, elle signifierait une augmentation de 76 % par rapport aux dépenses consenties pour la genAI en 2024. Les analystes attribuent ce bond à l’expansion des applications de la genAI dans un nombre croissant de secteurs, de la grande consommation aux entreprises.

Les matériels d’informatique et de télécoms devrait représenter 80 % des dépenses liées à la genAI en 2025, l’intégration de l’IA dans les serveurs, smartphones et autres PC étant une des principales locomotives d’investissement. En parallèle, le dépenses liées au logiciels devraient quasiment doubler par rapport à 2024, passant de 19,2 à 37,2 milliards de dollars en 2025.

Pour John-David Lovelock, VP analyst chez Gartner, les appareils intégrant l’IA devraient représenter la « quasi-intégralité des appareils de grande consommation en 2028 ». Il note toutefois que cette progression n’est pas motivée par la demande : les fabricants implémentent l’IA par défaut dans leurs produits et les « les consommateurs vont être forcés de les acheter ».

Malgré les annonces optimistes concernant l’investissement dans la genAI, les attentes concernant les capacités réelles de la technologie devraient être plus modérées. John-David Lovelock note ainsi que le taux d’échec élevé dans les projets initiaux de preuve de concept et les résultats décevants générés par l’IA ont entraîné une baisse des espérances relatives à un impact immédiat. Pourtant, les fournisseurs de modèles fondamentaux continuent d’investir chaque année des milliards pour améliorer les dimensions, les performances et la fiabilité des modèles de genAI. « Ce paradoxe persistera en 2025 et 2026 », ajoute l’analyste.