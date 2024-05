Vodafone Group et Orange vont étendre leur pilote de réseau open RAN en Roumanie afin de couvrir un plus grand nombre de zones rurales et inclure la technologie 2G virtualised RAN (vRAN), deux avancées propres à marquer d’une nouvelle borne la migration sur le cloud.

Les deux partenaires considèrent la 2G vRAN comme « un grand pas en avant » et l’opportunité pour les opérateurs de répondre à l’obligation de maintenir une capacité 2G sur les équipements spécialisés tout en y superposant la 4G et la 5G.

Vodafone et Orange ont fait appel au logiciel vRAN et aux équipements compatibles open RAN de Samsung ainsi qu’à la plateforme cloud de Wind River et à du matériel de Dell Technologies.

Les deux partenaires soulignent que les architectures traditionnelle et open RAN montrent des performances similaires, mais que la seconde offre de meilleures possibilités d’automatisation et de mise à jour à distance des antennes de réseau mobile.

Vodafone et Orange affirment qu’avec leur modèle, « les opérateurs bénéficient d’un surcroît de liberté et d’autonomie dans l’administration de leurs propres logiciels de RAN virtualisé sur une infrastructure cloud commune, tout en permettant de partager les coûts d’opération du réseau ».

Cette nouvelle phase poursuit la collaboration entamée début 2023 par Orange et Vodafone et qui a permis au tandem de tester en octobre dernier avec succès des appels 4G sur un réseau open RAN partagé.

A noter que Vodafone a également bouclé récemment un projet de trois mois visant à tester un pilote open RAN avec Nokia en Italie.