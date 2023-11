Selon Dell’Oro Group, le marché de l’équipement de cœurs de réseaux mobiles a affiché au 3e trimestre son plus faible taux de croissance depuis le 4e trimestre 2017. Ce fléchissement est du en partie à un climat géopolitique incertain et aux craintes liées à l’inflation.

Dave Bolan, directeur de recherche, précise que les régions Europe-Moyen-Orient-Afrique et Chine, auparavant les marchés les plus dynamiques, sont devenus les plus mous au 2e trimestre.

L’analyste explique encore que le secteur est entré dans une phase difficilement prévisible après avoir battu au 2e trimestre le record de croissance établi au 1er trimestre 2021.

Des taux de change défavorables ont ajouté à la volatilité du secteur.

Dave Bolan note que le sursaut attendu du déploiement de la SA 5G ne s’est toujours pas matérialisé et que les lancements non-standalone restent majoritaires.

Dell’Oro indique que 7 réseaux SA 5G, tous équipés par Ericsson, ont été lancés cette année contre 17 en 2022.

Selon Dell’Oro, un total de 45 réseaux SA 5G commerciaux avaient été lancés fin septembre.

Le cabinet prédit toutefois une amélioration de la situation en 2024, avec un grand nombre de lancement de réseaux SA 5G prévus.

Pour Dell’Oro, Huawei était le premier fournisseur de cœurs de réseaux 5G au 3e trimestre, devant Ericsson, ZTE et Nokia.