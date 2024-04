Vodafone Group et de CK Hutchison ayant refusé toute concession, la Competition and Markets Authority (autorité des marchés et de la concurrence, CMA) britannique a décidé d’investiguer en profondeur sur le projet de fusion des deux telcos au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, la CMA annonce sa décision de lancer une enquête approfondie, dont les conclusions seront remises au plus tard le 18 septembre 2024.

Le régulateur avait révélé le 22 mars les résultats d’une consultation initiale qui suggérait que le projet de mariage aurait abouti à déséquilibrer le secteur mobile britannique, en affectant notamment les opérateurs virtuels (MVNO).

Suite à la publication de ces premières observations, Vodafone et 3 UK, la filiale de CK Hutchison, avait eu cinq jours pour apaiser les craintes de la CMA, mais les deux sont restés muets.

Si le premier coup d’œil du régulateur a fait émerger des inquiétudes sur une distorsion du marché, les deux opérateurs ont systématiquement cherché à mettre en avant les bénéfices d’une alliance, notamment en faveur de la concurrence et des investissements d’infrastructure.

Lors d’une communication financière récente, Robert Finnegan, pdg de 3 UK, affirmait que ni son entreprise ni Vodafone n’avait la taille requise pour disputer le marché aux deux leaders que sont EE (BT) et O2 (Virgin Media).