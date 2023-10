Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, crédite les activités africaines et moyen-orientales pour la croissance du groupe au 3e trimestre, tout en soulignant les progrès réalisés sur le marché du détail en Europe grâce aux augmentations de tarifs.

Combinées, les filiales africaines et moyen-orientales ont totalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros au 3e trimestre 2023, soit plus de 12 % de mieux que pour la même période de l’an passé. Christel Heydemann note que le groupe a profité dans dix pays d’une croissance à deux chiffres.

Les résultats de la zone Afrique-Moyen-Orient bénéficient de bonnes performances obtenus sur les marchés des données mobiles et des liaisons fixes à haut débit, ainsi que sur ceux des services financiers et B2B. Les activités d’Orange dans la région représentent désormais plus de 16 % du CA du groupe, contre 15 % au T3 2022.

Pour la France et le reste de l’Europe, la directrice générale vante la « dynamique positive portée par notre stratégie valeur, soutenue par les hausses tarifaires que nous pilotons avec la plus grande attention ».

Christel Heydemann ajoute qu’Orange continue de discuter d’une fusion avec Masmovil en Espagne, avec pour objectif d’obtenir l’autorisation de la Commission Européenne d’ici la fin de l’année, période initialement prévue pour le bouclage final de l’opération.

Le CA du groupe s’élève à 11 milliards d’euros, soit 1,8 % de mieux qu’au T3 2022. Orange n’a pas publié de chiffres sur ses bénéfices pour la période.

« Dans un contexte mondial instable, nous apportons une nouvelle fois la preuve de notre capacité à exécuter notre plan stratégique Lead the future, ce qui nous conforte dans l’atteinte de nos ambitions pour 2025 », commente Christel Heydemann.