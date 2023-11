Invité au sommet sur la 5G organisé à Bangkok par ZTE, John Hoffman, pdg de GSMA Ltd, a rappelé les bénéfices significatifs apportés par la 5G tout en demandant à l’industrie de trouver de nouvelles façons de coopérer pour profiter de services et de modèles opérationnels convaincants et durables.

« En tant qu’industrie, nous vivons une évolution qui fait passer les opérateurs du stade de telcos à celui d’entreprises de communication technologiques tournées vers le futur », a noté John Hoffman, tout en ajoutant que répondre à une demande sans cesse changeante implique des produits et services de plus en plus complexes.

Alors que la 5G est en cours de maturation, Hoffman a expliqué que l’industrie doit continuer à coopérer pour franchir un nouveau pas dans la transformation numérique et introduire les services commercialement viables qui vont bénéficier à la fois aux opérateurs, aux secteurs verticaux et aux consommateurs pour construire un avenir plus durable.

Dans le monde, 297 opérateurs de 100 pays mettent aujourd’hui en œuvre des réseaux 5G. Le nombre d’abonnés à la 5G a passé le cap du milliard en 2022 et atteindra 5,4 milliards en 2030 si l’on en croit les prédictions de GSMA Intelligence citées par John Hoffman.

En Chine, où la majorité des stations de base 5G sont installées, le nombre d’abonnés à la 5G devrait passer de 750 millions à un milliard en 2025.

La GSMA prédit que la 5G va ajouter près de mille milliards de dollars au PIB mondial à l’horizon 2030, dont près de la moitié générés par le secteur des services dans des applications comme la finance, les soins et l’éducation, a précisé John Hoffman.

Pour répondre à un trafic de données en plein essor, les opérateurs vont devoir investir environ 1 500 milliards de dollars dans les réseaux mobiles dans les sept années à venir, dont plus de 92 % pour la 5G.