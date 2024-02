Orange et Masmovil ont obtenu le feu vert de la Commission européenne (CE) pour la fusion de leurs activités respectives en Espagne. Les conditions exigées par le régulateur ayant déjà été acceptées par les deux groupes, le mariage pourrait être célébré avant la fin du premier trimestre.

Dans le cadre des concessions demandées par la CE, Masmovil va transférer différents blocs de spectre et fournir des services fixes à Digi Communications, groupe roumain dont dépend le plus gros opérateur virtuel (MVNO) en Espagne. Orange a également signé avec Digi un accord d’itinérance au niveau national.

Il reste à obtenir l’approbation des autorités espagnoles pour le transfert de fréquences.

La CE précise que renforcer Digi « compense » la fusion des activités de Masmovil et Orange. Elle estime désormais que la transaction ne risque plus de déséquilibrer la concurrence.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la CE chargée de la politique de concurrence, « les engagements pris par les parties vont permettre à Digi, le plus grand opérateur virtuel en Espagne et celui dont la croissance est la plus rapide, de répliquer la forte pression de concurrence qu’exerçait Masmovil ».

En conséquence, continue Mme Vestager, « les consommateurs espagnols vont continuer de profiter d’un marché des télécoms compétitif en termes de prix, de qualité et de connectivité 5G ».

Orange souligne que la coentreprise à parts égales qui sera issue de la fusion avec Masmovil disposera d’une base de plus de 7,3 millions de clients sur le marché fixe et de 30 millions d’abonnés sur le segment mobiles. Les deux partenaires espèrent récupérer 450 millions d’euros par an en synergies à partir de la quatrième année suivant le bouclage de l’opération.

A noter que le rapprochement ne concerne pas les activités de Masmovil au Portugal, ni les activités de Totem, la TowerCo d’Orange.

« Ce feu vert de la Commission européenne représente une avancée majeure pour le développement du Groupe en Europe, commente Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange. Cette coentreprise avec Masmovil créera un acteur unique, puissant et durable qui évoluera dans l’intérêt des clients espagnols. »