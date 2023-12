IDC prédit pour les prochains trimestres un engouement croissant pour les bagues intelligentes (smart rings), un nouveau facteur de forme qui promet de révolutionner le marché des accessoires connectés, notamment pour les applications de santé.

Dans une mise à jour de ses prévisions trimestrielles concernant le marché des accessoires connectés (wearables), IDC souligne que la croissance sur le segment est alimentée par l’émergence de marques et produits nouveaux – même si les montres intelligentes (smartwatches) et les oreillettes représentent toujours le gros des ventes.

Au 3e trimestre 2023, 148,4 millions d’accessoires ont été livrés dans le monde, soit une croissance de 2,6 % d’une année sur l’autre.

Apple domine le marché avec une part de 20,2 %, en dépit de livraisons en baisse de 26,7 % en volume. Imagine Marketing arrive en seconde position avec 9,6 % devant Xiaomi (7,8 %). Samsung et Huawei complètent le Top Cinq.

Pour Jitesh Ubrani, directeur de recherches chez IDC, l’étude montre qu’en dépit de quelques signes de consolidation, le marché « offre toujours une grande diversité en termes de marques et facteurs de forme ».

« Le suivi de la santé et de la forme a fait beaucoup de progrès depuis les premières montres Fitbits et Pebble, mais le premier moteur de croissance sur le marché des accessoires connecté est lié à l’émergence de modèles plus petits et plus élégants », remarque Jitesh Ubrani.

« Les bagues intelligentes conçues par de nouvelles marque comme Oura, Noise, BoAT, Circular et autres devraient contribuer à populariser ce nouveau facteur de forme dans les prochains trimestres tout en incitant les marques déjà installées à innover en matière de suivi de la santé », note encore Jitesh Ubrani.