Intelsat a confirmé à Mobile World Live avoir réalisé un investissement de série B dans Lynk Global, imitant ainsi son partenaire SES avant la fusion prévue pour le second semestre.



Un représentant d’Intelsat a précisé que sa société avant commencé à discuter d’un partenariat avec le fournisseur de services direct-to-device (D2D) il y a deux ans avant de boucler un accord le mois dernier.



Intelsat étant désormais détenteur d’une part minoritaire de Lynk Global, son directeur technique, Bruno Fromont, a rejoint le conseil d’administration, selon le représentant consulté par MWL.



Le porte-parole d’Intelsat a par ailleurs confirmé que les cas d’utilisation prévus par le partenariat comprennent la distribution des services de Lynk Global aux gouvernements et autres clients intéressés par les solutions de mobilité partout dans le monde.



Comme dans le cas de l’accord passé avec SES, Lynk Global et Intelsat vont développer ensemble de nouveaux satellites pour orbite basse (LEO) et explorer de nouvelles voies pour élargir le champ des services D2D de la messagerie de secours et des messages textuels à la voix et aux données.



En présentant ses plans en février, Lynk Global a signalé son intention de lever 215 millions de dollars. A l’heure actuelle, Lynk Global a déjà obtenu plus de 85 millions.

A noter que le pdg de Lynk Global, Ramu Potarazu, a occupé les postes de président et directeur d’exploitation au cours de seize ans de carrière passés chez Intelsat.



Ramu Potarazu a remplacé Dan Dooley à la tête de Starlink en novembre 2024.

Lynk Global n’a pas commenté l’annonce de l’investissement par Intelsat.