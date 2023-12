Iliad propose de combiner ses activités italiennes avec celles de la filiale locale de Vodafone. Le plan formulé par le groupe français est assorti d’une somme de 6,5 milliards d’euros en liquide, plus une part de 50 % dans la nouvelle coentreprise ainsi créée.

Iliad estime la valeur de ses activités en Italie à 4,5 milliards et celles de Vodafone Italie à presque 10,5 milliards. Le groupe français suggère de souscrire à un prêt d’actionnaire pour 2 milliards de façon « à assurer l’alignement à long terme ». Iliad prévoit de retirer 500 millions en liquide de l’opération.

Iliad précise que la proposition de coentreprise à parts égales, provisoirement baptisée NewCo, permettrait « d’établir une offre de marché attractive centrée sur l’innovation, la croissance et une expérience client inégalée ».

« L’entité combinée bénéficierait en particulier de l’approche innovante d’iliad en matière de connectivité, d’accessibilité tarifaire et d’inclusion numérique, ainsi que de l’expertise de Vodafone dans le domaine du B2B », ajoute le communiqué.

« Le contexte du marché italien exige la création d’un opérateur challenger innovant, capable à la fois d’être compétitif et de créer de la valeur dans un environnement concurrentiel, affirme Thomas Reynaud, dg du groupe Iliad, dans le communiqué. Les profils et l’expertise complémentaire d’iliad et de Vodafone en Italie nous permettraient de construire un opérateur challenger ayant la volonté et la solidité financière d’investir sur le long terme. »

Iliad souligne que sa proposition « offre à la fois de la valeur et des liquidités à Vodafone », tout en répondant également « à l’intention publiquement exprimée par Vodafone de transformer et de simplifier le groupe ».

La proposition comprend en outre une option d’achat qui permettrait à Iliad d’augmenter sa part dans la coentreprise.

Silence radio

Dans son propre communiqué, Vodafone ne fait pas mention des termes offerts par Iliad et se borne à rappeler que le groupe « est favorable à une consolidation dans les pays où il n’obtient les retours attendus par rapport au capital investi ». Le communiqué indique encore que le groupe « explore des options avec diverses parties pour y parvenir en Italie, y compris à travers une fusion ou une revente ».

Vodafone prévient par ailleurs qu’il « n’y a aucune certitude qu’une transaction sera conclue au final ».

Les activités italiennes du groupe basé au Royaume-Uni font actuellement l’objet d’un examen, les médias évoquant déjà les noms de plusieurs sociétés intéressées. Iliad, qui a toujours manifesté son intérêt pour Vodafone Italie, a déjà fait une offre de rachat qui a été repoussée.

Si l’accord proposé par Iliad aboutissait, l’opération serait la troisième du genre en Europe pour Vodafone. Le groupe cherche en effet à fusionner ses activités britanniques avec celles de son concurrent 3 et à vendre ses activités en Espagne.

Les estimations de GSMA Intelligence au troisième trimestre 2023 placent respectivement Vodafone et Iliad en 3e et 4e position sur les 5 opérateurs italiens, avec 17,5 et 10,5 millions d’abonnés. Combiner ces deux bases placerait la coentreprise en première position, très loin devant Telecom Italia et Wind Tre.