Google Cloud étend son partenariat avec Orange au développement de cas d’usage de l’IA générative (GenAI) destinés à « améliorer l’expérience client » tout en laissant les données sensibles dans les limites de l’Hexagone.

Google Cloud fait équipe avec Orange pour proposer des services basés sur l’IA au niveau national en accord avec les exigences de la régulation portant sur la sécurité et le stockage local des données.

Google Cloud travaille avec Orange pour concevoir une plateforme baptisée Google Distributed Cloud (GDC). « Cette collaboration permettra d’apporter le cloud dans les data centers d’Orange, protégeant ainsi les données sensibles qui doivent rester sur site, explique le communiqué du groupe français. Elle permettra également à Orange de filtrer de très grands volumes de données, à la hauteur par exemple de plus d’un pétaoctet par jour de télémétrie réseau. »

Les deux partenaires soulignent que la plateforme GDC permettra à Orange d’accélérer l’adoption de l’IA dans les 26 pays où le groupe français est présent.

En plus de stocker et traiter les données à l’intérieur des frontières ou sur site, Orange bénéficiera d’améliorations « dans la planification et la conception des réseaux grâce à l’automatisation du reporting, de la classification et de l’analyse ».

L’opérateur sera capable de faire tourner des modèles d’IA générative « sur site dans un environnement simple et intégré, grâce à des services similaires à Vertex AI sur Google Cloud ».

Vertex AI offre à ses partenaires l’accès, le développement et le déploiement de modèles personnalisés connectés aux systèmes et données de l’entreprise pour mettre au point des services basés sur l’IA générative.

« Avec ces nombreux modèles d’IA, les équipes opérationnelles et du service client d’Orange pourront obtenir plus rapidement les réponses dont elles ont besoin, offrir aux clients des délais de résolution plus rapides et améliorer ainsi la qualité de service », reprend le communiqué.

L’opérateur pourra en outre faire appel aux technologies d’IA de Google Cloud pour proposer des recommandations personnalisées sur les offres mobiles, les forfaits et les services.

GDC doit permettre par ailleurs d’exploiter les capacités de reconnaissance vocale basées sur l’IA générative dans tous les pays où Orange opère, même là où Google Cloud n’est pas présent.

« Cette collaboration avec Google Cloud et les solutions de pointe annoncées aujourd’hui sont fondamentales pour permettre à Orange de développer une IA à grande échelle et constituent une étape majeure dans la valorisation de toutes nos données », commente Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange.

« Les entreprises amènent de plus en plus de solutions d’IA de génération à la périphérie du réseau pour garantir une meilleure agilité, réactivité et résilience, note quant à lui Thomas Kurian, pdg de Google Cloud. Notre partenariat avec Orange répond à ce besoin, en combinant données, infrastructure fiable et technologies d’IA de pointe pour créer de nouvelles solutions répondant aux besoins d’Orange au niveau mondial.»

Les deux entreprises ont commencé à faire équipe en 2020 dans le cadre d’un plan destiné à appuyer la transformation numérique d’Orange en faisant appel aux données et à l’IA.