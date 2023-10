Gartner prédit que plus de 80 % des entreprises feront appel d’ici 2026 à des API ou des modèles d’IA générative et les déploieront au sein d’application dans des environnements de production – une progression spectaculaire par rapport aux 5 % attendus cette année.

L’IA générative est d’ores et déjà devenue une priorité absolue pour les cadres supérieurs, notamment dans les domaines de la santé et des sciences de la vie mais aussi dans le secteur légal et les services financiers et publics, estime Arun Chandrasekaran, analyste chez Gartner.

Dans les dix ans qui viennent, selon Gartner, l’IA s’exprimera d’abord dans les entreprises à travers les applications d’IA générative, les modèles de fondation et les systèmes de gestion du risque et de la sécurité (AI TriSM).

Le cabinet d’études explique que les applications d’IA générative « vont imprégner un large spectre » de savoir-faire professionnels. Arun Chandrasekaran note toutefois que des problèmes « comme les hallucinations et les imprécisions » risquent de freiner l’adoption.

Pour l’analyste, les modèles de fondation « vont faire avancer la transformation numérique au sein de l’entreprise » en « démultipliant la productivité du personnel, en automatisant et en améliorant les relations avec les clients ainsi qu’en autorisant la création à moindre coût de nouveaux produits et services ».

Gartner estime que les modèles de fondation appuieront jusqu’à 60 % des process en langage naturel en 2027, contre moins de 5 % en 2021.

« Les leaders technologiques devraient commencer avec les modèles les plus précis émergeant des classement de performance, ceux qui disposent du meilleur soutien de l’ écosystème et présentent les meilleurs garde-fous en matière de sécurité et confidentialité », suggère Arun Chandrasekaran.

Gartner définie l’AI TriSM comme le cadre fondamental destiné à assurer une IA responsable et prédit son adoption dans le domaine public d’ici 2 à 5 ans, avec pour bénéfice d’obtenir « un taux d’amélioration de 50 % en matière d’adoption, de réalisation des objectifs et d’acceptation par les clients ».