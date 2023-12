Deutsche Telekom annonce que ses sites open RAN installés à Neubrandenburg, ville de 63 000 habitants située au nord-est de Berlin, sont désormais opérationnels grâce aux équipements fournis par Nokia et Fujitsu. L’opérateur allemand vise l’installation de plus de 3 000 sites d’antennes compatibles avec l’architecture fin 2026.

Dans un communiqué relatif au déploiement, Nokia se réjouit de remplacer « le fournisseur existant » de l’opérateur allemand dans le cadre de l’accord open RAN. Deutsche Telekom avait fait appel précédemment à Ericsson et Huawei pour ses équipements 5G.

Nokia précise en outre que ce premier lancement open RAN fait suite à un protocole d’accord signé en 2023.

Deutsche Telekom indique pour sa part que le lancement du site entre dans le cadre d’un plan de modernisation plus vaste de son empreinte fixe et mobile, tout en mettant en exergue les avantages de l’approche open RAN.

L’opérateur affirme que ce qu’il présente comme ses « réseaux du futur » seront flexibles, sûrs, économes en énergie et orientés client.

Pour Claudia Nemat, chargée de la technologie et de l’innovation au sein du conseil d’administration de Deutsche Telekom, une architecture ouverte « élargit le choix des fournisseurs et, de là, améliore notre flexibilité ». L’approche ouverte favorise en outre l’automation, remarque encore Claudia Nemat, « ce qui rend nos réseaux encore plus résilients ».

Deutsche Telekom profite de l’annonce pour rappeler que plus de 80 000 antennes lui permettent désormais de couvrir 96 % de la population allemande. L’opérateur veut porter le chiffre à 99 % d’ici 2025.

Deutsche Telekom annonce par ailleurs son ambition d’« exploiter les énormes opportunités présentées par l’IA sans pour autant être naïf par rapport aux risques ». L’opérateur se positionne comme un « pionnier de la technologie » dans ce secteur.