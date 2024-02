Deutsche Telekom va profiter de l’édition 2024 du MWC de Barcelone pour présenter un nouveau concept révolutionnaire développé en partenariat avec Qualcomm et Brain.ai : un smartphone totalement dépourvu d’apps, entièrement géré par l’IA.

Dans un communiqué, l’opérateur allemand explique avoir développé un concept dans lequel un assistant artificiel doit remplacer les innombrables apps qui peuplent désormais les smartphones.

Le système fonctionnera comme un factotum qui « comprend tous vos désirs et s’occupe des détails ».

En pratique, l’utilisateur va utiliser des commandes vocales pour demander à l’assistant numérique d’assurer diverses tâches – organiser un voyage, faire du shopping, créer une vidéo ou éditer une photo.

Deutsche Telekom évoque par ailleurs une interface d’IA capable de prédire la prochaine tâche envisagée par l’utilisateur.

Deutsche Telekom précise que l’interface générative s’appuie sur Brain.ai. Le système tournera sur le cloud, ce qui signifie que l’assistant intelligent fonctionnera sur les smartphones d’entrée de gamme.

Pour sa démonstration, Deutsche Telekom fait appel à des cas d’utilisateurs classiques de la vie quotidienne dans son T Phone. Mais l’opérateur veut également présenter une version plus haut de gamme de son concept, basée sur un smartphone motorisé par le Snapdragon 8 Gen 3 Reference Design de Qualcomm et capable d’assurer tous les calculs sur l’appareil pour offrir une réponse plus rapide et plus efficace.

Au MWC24, le trio escompte présenter des prototypes et prévient qu’il faudra du temps avant que le smartphone sans apps soit disponible à la vente.

« Comme prévu, l’IA va être la vedette du salon, commente Ben Wood, directeur marketing de CCS Insight. Reste maintenant à distinguer entre la vraie valeur ajoutée et l’effet de mode. »