Dans le cadre d’un effort de reconcentration sur ses marchés clés, la TowerCo espagnole Cellnex aurait entamé selon Bloomberg des préliminaires en vue de vendre aux enchères une part majoritaire de ses activités helvétiques pour un montant pouvant atteindre deux milliards d’euros.

Selon les sources citées par Bloomberg, les activités suisses de Cellnex intéressent les spécialistes du management d’infrastructures DigitalBridge Group et Phoenix Tower International. D’autres acteurs du monde des infrastructures et des télécoms comme EQT AB, SBA Communications Corp et Stonepeak auraient également été sollicités en vue d’une participation aux enchères.

Pour faciliter la vente, Cellnex travaille avec les banques JPMorgan et Société Générale. Un premier tour d’enchères pourrait être organisé début mai. Un dossier marketing relatif à la vente aurait déjà été envoyé la semaine dernière.

Les pourparlers n’en sont qu’à un stade préliminaire et il est possible que les enchérisseurs attendus choisissent finalement de ne pas participer, notent toutefois les informateurs de Bloomberg.

Mobile World Live a contacté Cellnex, qui s’est refusé à tout commentaire.

Repositionnement stratégique

Cellnex est entré sur le marché suisse en 2017 au sein d’un consortium comprenant également Swiss Life Holding AG et Deutsche Telekom Capital Partners avec le rachat de 2 339 tours à Sunrise Communications. La TowerCo espagnole contrôle aujourd’hui 72 % de la société suisse, le reste étant détenu par Swiss Life Asset Managers.

Il semble cependant qu’après des années de croissance volontaire matérialisée par de nombreuses acquisitions en Europe, Cellnex ait décidé de changer de stratégie.

Le départ de Suisse envisagé par la TowerCo fait suite à la décision l’an passé de céder sa filiale autrichienne à un consortium pour 803 millions d’euros. Ladite filiale couvrait 4 600 sites et faisait partie du lot européen racheté pour 10 milliards de dollars à CK Hutchison en 2021.

A l’époque, le pdg Marco Patuano avait décrit la cession de la filiale autrichienne comme une mesure destinée à simplifiée la structure de Cellnex et à refocaliser ses efforts sur des marchés de haute priorité.