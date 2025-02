Des chiffres récents publiés par Canalys suggèrent que la sortie récente d’iPhones visant le segment d’entrée de gamme pourrait bien se révéler opportune, alors que les ventes d’Apple en Europe ont stagné en 2024, année pourtant marquée par un redémarrage du marché du smartphone.

En tout, 136,1 millions de smartphones ont été écoulés en Europe en 2024, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2023. La part d’Apple a représenté 34,9 millions d’iPhones, contre 34,6 millions en 2023 – un résultat suffisant pour rester sur la deuxième place du podium derrière Samsung, qui a conserver sa position de leader grâce au Galaxy S24. Le fabricant sud-coréen a écoulé en tout 46,4 millions de smartphones l’an passé, contre 43,7 millions en 2023.

Les chiffres de Canalys montrent cependant qu’Apple préserve les revenus confortables associés au haut de gamme. Comme le remarque l’analyste Runar Bjorhovde, le fabricant de l’iPhone et Samsung sont les deux principaux bénéficiaires d’un engouement record pour les appareils à 800 dollars et plus, vendus au total à 41 millions d’exemplaires.

Apple a poussé ses modèles d’entrée de gamme iPhone 13 et iPhone 14 avant l’entrée en vigueur de la directive européenne imposant l’adoption du port USB-C, qui a entraîné l’arrêt des ventes de deux appareils juste avant le début de l’année.

« L’iPhone 16e récemment lancé va s’avérer critique pour la position d’Apple en Europe, en aidant à maintenir sa présence dans le milieu de gamme », commente l’analyste.

Pour Runar Bjorhovde, le dernier né d’Apple va également aider à diffuser Apple Intelligence, le module d’IA intégré à l’iPhone, « avant son expansion dans l’UE plus tard dans l’année ».

Retour en force des challengers

Runar Bjorhovde note que les modèles d’entrée de gamme « font leur come-back », Motorola (propriété de Lenovo), Oppo et Honor rattrapant les habituels leaders du segment que sont Samsung et Xiaomi.

Les spécialistes du marché de masse ont bénéficié de leur « stratégie consistant à viser quelques pays clé », explique l’analyste, ajoutant que Motorola a réussi cette année ses plus beaux résultats en Europe.

Runa Bjorhovde observe cependant que 2025 pourrait être une année plus difficile : l’implémentation de la directive éco-design de l’UE prévue fin juin signifie en effet que « de nombreuses gammes vont devoir être révisées et mises à jour ».

« La directive va perturber particulièrement la dynamique de concurrence entre les spécialistes du marché de masse, où les marges sont déjà réduites et les augmentations de prix potentielles peuvent impacter rapidement la demande », prédit l’analyste.