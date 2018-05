Xiaomi se lance en France et en Italie

Xiaomi va faire son entrée en France le 22 mai et en Italie le 24, sans avoir pour l’heure précisé quels produits seront vendus. Lors de son premier lancement dans un pays européen, l’Espagne, le fabricant chinois a démarré avec un choix de smartphones mais aussi des scooters, des montres, des caméras de poche et autres box de streaming vidéo.

La semaine dernière, Xiaomi a annoncé un partenariat avec l’opérateur 3 pour vendre ses produits en Autriche, au Danemark, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, en Italie et à Hong Kong. Mais 3 n’est pas présent en France, marché stratégique au cœur de l’Europe.

Si Xiaomi s’est emparé d’une très respectable 4e place mondiale des constructeurs de smartphones, ses gains ont surtout été accumulés en Chine et en Inde. La concurrence sur ces deux marchés devenant de plus en plus acharnée, l’Europe offre au groupe chinois l’occasion de pousser encore la production et d’augmenter sa base de clientèle.

Des rumeurs ont évoqué une entrée sur le marché américain. C’était cependant avant que le temps se couvre sur les relations commerciales entre Washington et Beijing.