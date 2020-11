Xiaomi gagne du terrain sur Huawei et devance Apple au troisième trimestre - Mobile World Live

Xiaomi a ravi au troisième trimestre à Apple la troisième place mondiale du podium des fabricants de smartphones, révèlent les statistiques de Canalys, tandis que Samsung reprend la première marche à Huawei, qui s’en était emparé au trimestre précédent.

Selon le cabinet d’analyse du marché, les livraisons de Xiaomi ont augmenté de 45 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 47,1 millions d’unités. Ce bond s’effectue au détriment d’Huawei, qui n’a livré que 51,7 millions de smartphones, soit une chute de 23 %. Sous le feu constant de l’actualité, le constructeur chinois a surtout souffert en Europe, où les ventes ont dévissé de 25 %, alors que Xiaomi y a vu les siennes grimper de 88 %.

Les livraisons d’Apple n’ont guère bougé, à 43,2 millions, ce qui relègue le fabricant américain à la 4e place. En revanche, Samsung a fourni 80,2 millions d’appareils, soit une hausse de 2 %, et retrouve ainsi sa première place. Le fabricant sud-coréen bénéficie certes des déboires d’Huawei, mais aussi d’un gain de parts de marché en Inde et de la promotion active de son entrée de gamme.

Vivo se place en cinquième position avec 31,8 millions d’unités livrées, suivi par Oppo (31,1 millions), Realme (15,1 millions), Lenovo (10,2 millions) et Transsion (8,4 millions), marque focalisée sur le marché africain.

Prévisions pessimistes

Au total, les livraisons de smartphones ont baissé de 1 % à 348 millions d’unités par rapport à la même période de l’an passé. Canalys note cependant une progression de 22 % par rapport au trimestre précédent.

En dépit de ce redémarrage, le senior analyst Ben Stanton met en garde contre le retour de mesures plus strictes face au Covid-19 en Europe et contre une possible baisse des indicateurs économiques.

« Les retombées des mesures de confinement prises lors du premier semestre restent présentes, note Ben Stanton. Les canaux offline, par exemple, sont en repli croissant, alors que des magasins ferment et que des emplois sont supprimés. Les fabricants doivent maintenant se livrer une concurrence acharnée pour garder leur place dans les rayons. Des livraisons limitées de puces 4G vont causer des goulots d’étranglement dans la chaîne de fabrication et des coûts de production accrus. »