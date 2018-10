WhatsApp ferme des centaines de milliers de comptes au Brésil

Après ses récents soucis en Inde, WhatsApp se retrouve sur la sellette au Brésil, où le service est accusé de répandre des infox en amont des élections présidentielles et a du fermer en conséquence des centaines de milliers de comptes.

« Nous disposons de technologies de pointe pour identifier les comptes présentant des anomalies de façon à empêcher qu’ils puissent répandre pourriels et infox », a indiqué un porte-parole de WhatsApp à Bloomberg, ajoutant que son entreprise « prend des mesures légales immédiates pour empêcher des sociétés de lancer des messages en masse via WhatsApp ». La police fédérale et une cour brésilienne ont également lancé une enquête.

Les médias brésiliens ont publié des informations selon lesquelles des supporters du candidat Jair Bolsonaro ont payé des sociétés de marketing jusqu’à 3,26 millions de dollars chacun pour lancer une campagne de dénigrement de son rival, Fernando Haddad.

Parmi les comptes bloqués figurent celui de Flavio Bolsonaro, le fils du candidat, ainsi qu’un compte lié à l’ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff.

WhatsApp totalise plus de 120 millions d’utilisateurs au Brésil, un des plus gros marchés pour l’app de messagerie.

Ce n’est pas la première fois que l’app déclenche des polémiques au Brésil. En 2015 et 2016, l’app a été temporairement interdite, WhatsApp ayant refusé de communiquer des données liées à une enquête criminelle.

En Inde, où WhatsApp dispose de 200 millions d’adeptes, des dizaines de personnes auraient péri entre mai et juillet suite à des violences incitées par la propagation de fausses nouvelles via l’app.