Washington poursuit Google, accusé de monopole dans la publicité en ligne

Google s’insurge contre les appels du gouvernement américain à démanteler Google, affirmant que les récentes attaques judiciaires contre ses activités dans le domaine de la publicité en ligne ne font que répéter un procès précédent et reprochant à Washington son ingérence dans le secteur.

Le géant des moteurs de recherche dément les accusations portées le 24 janvier par le Département de la Justice (DoJ) et les autorités judiciaires de huit États (dont la Californie et New York) selon lesquelles Google détiendrait un monopole dans la publicité en ligne. Les allégations officielles sont accompagnées d’appels à au moins séparer de la maison mère les activités et les serveurs liés aux prestations publicitaires.

Un porte-parole de Google a expliqué à Mobile World Live que ce procès était une tentative du DoJ de désigner des vainqueurs et des perdants dans le secteur hautement concurrentiel des technologies publicitaires, et qu’en outre ce procès ne faisait que dupliquer dans ses grandes lignes celui qu’avait déjà intenté par le passé l’avocat général du Texas, vidé de « l’essentiel de sa substance » par une cour fédérale en septembre 2022.

Le DoJ affirme quant à lui que Google « a utilisé des méthodes anticoncurrentielles et illégales pour éliminer, ou réduire drastiquement, toute menace à sa domination sur les technologies utilisées pour la publicité numérique ».

Google riposte en déclarant que l’initiative du DoJ va « ralentir l’innovation, renchérir les frais publicitaires » et mettre des bâtons dans les roues des petites entreprises et des éditeurs.

Dans un blog, Dan Taylor, vice-président Google chargé du marché mondial des annonces, explique que le DoJ veut faire annuler deux rachats autorisés, y compris par lui, il y a plus de dix ans, tout en soulignant que sa société a du faire face à une concurrence acharnée de la part d’Apple, Amazon et Microsoft.

En 2020, le DoJ et 35 États américains avaient déjà réclamé le démantèlement de Google dans une série de procès.