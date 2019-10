Washington étudie une aide financière aux concurrents d’Huawei

Des organismes officiels américains explorent la possibilité d’une assistance financière qui permettrait à Nokia et Ericsson d’offrir des conditions de paiements plus concurrentielles, rapporte le Financial Times.

Selon le journal britannique, une telle initiative aiderait les fabricants européens à contrer les pratiques d’Huawei, qui remporte des marchés en accordant des facilités de paiement à long terme.

Le financement est une préoccupation majeure des opérateurs américains, qui se sont historiquement tournés vers le fabricant chinois pour des raisons de prix et se trouvent aujourd’hui appelés à remplacer ses équipements.

Geoffrey Starks, commissaire fédéral aux communications a expliqué récemment que dans les discussions destinées à régler le problème, tant Nokia qu’Ericsson ont offert de créer des produits et des options de financement spécifiquement destinées aux petits opérateurs.

Selon les sources du FT, cette aide aux fabricants européens fait partie d’une série de mesures envisagées par l’administration Trump afin d’offrir aux sociétés de télécoms une alternative aux équipements signés Huawei.

Les autres propositions incluent un financement gouvernemental pour la suppression et le remplacement des équipements Huawei par les opérateurs, des encouragements au développement de matériel réseau open source et un appui à un nouveau fabricant local.

En septembre, le fondateur et pdg d’Huawei, Ren Zhengfei, a présenté un plan qui consisterait à céder à un concurrent créé aux Etats-Unis des licences relatives aux technologie 5G. Mais on ignore encore comment cette proposition a été accueillie.