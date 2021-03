Vodafone escompte au moins 2 milliards d’euros de sa filiale tours en bourse - Mobile World Live

Vodafone Group et sa filiale tours Vantage Towers ont fixé le prix des actions introduites le 18 mars en bourse. L’opérateur espère tirer entre 2 et 2,8 milliards d’euros de l’opération.

Les actions vont être proposées sur les marchés de Francfort la semaine prochaine à un prix unitaire compris entre 22,50 et 29 euros, ce qui situe la valeur de la filiale entre 11,4 et 14,7 milliards d’euros.

Parallèlement au chiffrage de leurs espérances boursières, Vodafone et Vantage Towers ont révélé que le spécialiste des infrastructures Digital Colony et le fonds singapourien RRJ se sont respectivement engagés à acheter une part de 500 et 450 millions d’euros. Ces deux offres sont cependant conditionnelles.

Ces dernières précisions interviennent dans la foulée du processus d’introduction en bourse de Vantage Towers, démarré en février après deux ans d’efforts destinés à séparer les actifs liés aux infrastructures de la maison mère.

Vodafone a également passé des accords avec différents partenaires afin de transférer au sein de la nouvelle société ses parts dans des joint ventures associées.

L’offre préalable de Vantage Towers aux investisseurs est valide du 9 au 17 mars. L’introduction sur les marchés publics interviendra le lendemain. A noter que Vodafone a décidé de conserver une part majoritaire.