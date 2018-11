Vodafone casse les prix en Espagne et Italie avec des marques discount

En Espagne, le groupe Vodafone lance Bit, une nouvelle marque low cost et abaisse encore les prix de sa marque discount en Italie en réaction à la concurrence acharnée qui sévit dans les deux pays.

Dans sa dernière mise à jour financière, qui couvre les trois mois allant d’avril à juin, Vodafone admet que la guerre des prix en Espagne et en Italie impacte son chiffre d’affaires européen.

Après avoir lancé une série d’offres spéciales sous sa marque principale en Espagne pour enrayer l’érosion, l’opérateur passe à la vitesse supérieure en lançant Vodafone Bit, présentée comme la « première marque 100 % numérique du marché ». Bit sera uniquement accessible en ligne. Le service après vente sera également entièrement géré par Internet, via une app ou un site Web.

Bit doit proposer notamment des contrats à 25 euros par mois, avec appels illimités et 25 Go de données, ou à 50 euros pour une offre similaire et une connexion fibre. Le forfait standard de Vodafone (25Go, SIM-only) revient normalement à 41 euros par mois.

En comparaison, MasMovil propose via sa marque Yoigo un abonnement similaire pour 59 euros (avec des performances fibres supérieures), et un contrat SIM-only en promotion à un tarif équivalent à celui de Bit. Movistar, la marque de Telefonica, propose un abonnement SIM-only à 50 euros pour 25 Go, mais où la fibre est associée à des services de télévision ce qui rend la comparaison difficile. Enfin, Orange Espagne demande 47,95 euros pour un service similaire à celui de Bit, mais n’offre pas de contrat comparable combinant mobile et fibre.

Le lancement d’une marque à bas coût en Espagne est accompagné parallèlement en Italie du développement de la marque Ho, réponse de Vodafone à l’entrée agressive d’Iliad sur le marché transalpin.

Après avoir proposé appels et textos illimités plus 50 Go de données pour 9,99 euros par mois, Ho a rabaissé ses prix à 4,99 euros – soit un euro de moins qu’Iliad.