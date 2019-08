Vivendi discute d’une participation de Tencent dans UMG

Vivendi négocie la vente d’une part de 10 % dans sa filiale Universal Music Group (UMG) au géant du web chinois Tencent, alors que le groupe français cherche à renforcer sa présence en Asie.

Dans un communiqué, Vivendi explique avoir entamé des pourparlers préliminaires sur la vente, qui porterait la capitalisation d’UMG à 30 milliards d’euros. Dans le cadre de l’accord, Tencent disposerait pendant un an de la possibilité d’acquérir 10 % supplémentaires aux mêmes conditions.

Vivendi cherche depuis 2018 des investisseurs dans UMG, actuellement la plus grosse société du monde musical.

Le groupe français souhaite que Tencent appuie la promotion de son catalogue d’artistes et aide à faire émerger des talents sur de nouveaux marchés.

En plus d’un possible investissement, les deux sociétés examinent la possibilité d’entreprendre une coopération dans d’autres secteurs commerciaux stratégiques, Vivendi cherchant à offrir à UMG « les opportunités de croissance offertes par la numérisation et l’ouverture de nouveaux marchés ».

Bloomberg remarque qu’un investissement de Tencent dans UMG pourrait attirer l’attention des autorités américaines, à cause de la guerre commerciale en cours avec la Chine. Certains experts estiment cependant qu’une part de 10 % est assez modeste pour éviter toute interférence à court terme.

En parallèle à ses discussions avec Tencent, Vivendi précise continuer à chercher à vendre des parts minoritaires d’UMG à d’autres partenaires potentiels.