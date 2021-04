Verizon va livrer un premier réseau 5G privé en Europe - Mobile World Live

Verizon Business vient de signer la vente d’un premier réseau 5G privé en Europe avec Associated British Ports (ABP), la société en charge du port de Southampton. C’est le premier contrat de ce type signé de ce côté de l’Atlantique par la branche entreprise de l’opérateur américain, qui avait signalé en octobre 2020 son intention de proposer ses services à des clients en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

L’offre de réseau privé de Verizon est développée en partenariat avec Nokia.

Selon Verizon, le réseau 5G privé du port de Southampton offrira des connexions sécurisées et à faible latence. Il sera le premier dans son genre dans un port britannique.

Près de 40 milliards de livres de marchandises sont exportées chaque année via Southampton, ce qui en fait l’un des ports les plus actifs du Royaume-Uni.

Verizon explique que le réseau 5G va régler « le problème immédiat de lacunes dans la transmission des données qui résultent d’une connectivité Wi-Fi de mauvaise qualité » et fournira les bases pour des technologies comme l’analyse en temps réel, l’IoT et l’apprentissage automatique (Machine Learning), avant de servir de fondation pour le suivi des marchandises, le guidage de véhicules autonomes et la maintenance prédictive.

Les termes financiers du contrat n’ont pas été dévoilés.