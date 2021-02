Verizon investit 46 milliards de dollars dans la Bande C - Mobile World Live

Verizon est sorti premier de la vente aux enchères record de spectre américain sur la bande C (3,7 à 4,2 GHz). L’opérateur va dépenser près de deux fois plus que son concurrent AT&T et cinq fois plus que T-Mobile US.

Verizon (qui participait à la vente sous l’appellation de Cellco Partnership) s’engage à payer 45,5 milliards de dollars pour 3 511 licences, tandis que l’ardoise s’élève à 23,4 milliards pour AT&T et à 9,3 milliards pour T-Mobile. UScellular termine 4e avec 1,3 milliards investis.

Les analystes du cabinet Raymond James avaient prédit que Verizon investirait autour de 30 milliards, contre respectivement 20 et 11 milliards pour AT&T et T-Mobile.

Au total, 21 entreprises ont participé aux enchères, qui rapportent 81,2 milliards de dollars. Le paiement des 5 684 licences remportées est du le 24 mars.

Jessica Rosenworcel, patronne provisoire de la Federal Communications Commission (FCC) explique que la vente reflète « un changement dans l’approche 5G de notre pays relative au spectre de milieu de bande capable de soutenir un service rapide, fiable et disponible partout et qui soit compétitif par rapport à celui dont disposent nos pairs sur le marché mondial ».

Meredith Attwell Baker, président et pdg de l’association industrielle CTIA, remarque que les énormes sommes dépensées « montrent la volonté des actionnaires de l’industrie sans fil d’investir dans l’innovation, d’appuyer la récupération économique et de s’assurer que les États-Unis mènent l’économie de la 5G ».

Les analystes de Raymond James notent que les gagnants des enchères devront payer environ 14 milliards de dollars en plus des licences en compensations aux opérateurs de satellites.