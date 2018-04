Google devrait incessamment lancer Google Go, app Android destinée aux utilisateurs d’Internet en Afrique qui souffrent de problèmes comme un débit insuffisant, de coûts élevés relatifs à la consommation de données et de smartphones à la mémoire limitée.

Le géant américain a déjà lancé Google Go en Inde en décembre 2017. L’app est un des composant clé de la stratégie qui doit permettre à Google de se développer sur les marchés émergents. Google Go n’occupe que 5 Mo en mémoire, réduit de 40 % la quantité de données nécessaires pour afficher les résultats d’une recherche et permet l’accès offline aux recherches déjà effectuées.

Google estime que 230 millions de smartphones sont actuellement utilisés en Afrique sub-saharienne et que ce chiffre devrait presque doubler d’ici 2020. Mais quantité de ces appareils ne disposent que de 1 Go de RAM et de très peu d’espace de stockage.

Google a conclu un accord de partenariat avec les groupes MTN et Vodacom afin d’assurer que l’app fonctionne sur les réseaux 2G et modifié les fonctions vocales pour optimiser leur fonctionnement à bas débit.

L’app sera disponible dans 26 pays d’Afrique et sera pré-installée sur tous les appareils de la gamme Android Oreo.

Google vise également un lancement dans d’autres pays, notamment au Brésil et en Indonésie.

Début 2018, une version allégée de l’app YouTube standard, propriété de Google, a été lancée dans 130 pays.