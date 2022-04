Une alliance d’opérateurs va chercher l’inspiration chez les start-ups

Un groupe de six grands opérateurs a décidé de former une alliance destinée à séduire les start-ups disruptives dans l’espoir qu’elles aideront à créer des cas d’utilisation innovants pour les technologies présentes et à venir, dont la 5G et la fibre.

Bouygues Telecom, Cellnex, KPN, MTN Group, Telefonica et WindTre s’associent pour créer Alaian, une alliance qui vise à partager les meilleures pratiques de façon à encourager l’innovation et créer de nouveaux services proposés aux abonnés.

La première initiative d’Alaian est de lancer un « appel mondial » destiné aux start-ups qui développent des produits et des services 5G. Les champs d’intérêts particulier de la prospection couvrent les communications et les infrastructures, l’industrie, la fabrication et la logistique, les transports, les services de base (eau, énergie…), le metaverse et le Web3, les médias, les loisirs, les jeux et la vente.

L’appel à candidature court jusqu’au 31 mai.

Les startups retenues auront accès à des ressources privilégiées en matière de 5G et d’edge computing. Elles profiteront de plus d’un appui pour la levée de fonds et la formation.

Dans un communiqué commun, Luca Monti, directeur de projet 5G et IoT de WindTre, souligne que les opérateurs font face « à un défi commun » sur la façon de développer leur activité au-delà de leur cœur de métier et de créer de la valeur ajoutée.

« Nous sommes certains que cette alliance nous aidera à orienter notre agenda d’innovation », ajoute Luca Monti qui insiste sur le besoins pour les opérateurs de continuer à développer leur activité classique de connectivité tout en « recherchant de nouvelles solutions ».