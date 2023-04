Un ex-cadre d’Altice devient directeur technologique d’Orange

Orange a annoncé le 25 avril l’arrivée de Bruno Zerbib au poste de directeur technologie et innovation (CTIO). Il y remplace Michaël Trabbia, nommé le 3 avril directeur exécutif d’Orange Wholesale.

Bruno Zerbib occupait précédemment le poste de directeur de la technologie et du numérique chez Schneider Electric, avec pour mission de proposer des solutions plus durables aux clients du groupe et de renforcer l’utilisation du cloud, de l’IA et de l’IoT.

Avant son passage chez Schneider, Bruno Zerbib était directeur de la technologie et de l’information chez Altice, maison mère de l’opérateur mobile SFR qui est concurrent direct d’Orange. Au sein d’Altice Global Engineering, il a notamment travaillé sur la TV augmentée, les partenariats et la transformation du réseau pour les filiales du groupe.

Au cours de sa carrière, M.Zerbib a également exercé diverses fonctions chez Hewlett Packard, Yahoo et Cisco.

Bruno Zerbib remplace Michaël Trabbia, qui avait pris en charge par intérim la fonction de directeur délégué chargé de la vente en gros et des réseaux internationaux en septembre 2022 lors du départ de Jérôme Barre.

M.Trabbia a été confirmé à son poste de façon permanente le 3 avril.

« Avec l’accélération des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et la virtualisation des fonctionnalités réseaux, nous devons rester à l’avant-garde de ces évolutions pour renforcer notre leadership auprès de nos clients et dans nos différents marchés », a commenté Christel Heydemann, la directrice générale du groupe, en saluant l’arrivée de Bruno Zerbib.