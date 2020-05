TSMC va investir 12 milliards de dollars dans une usine américaine - Mobile World Live

15 MAY 2020

Le fabricant de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vient d’annoncer un plan visant à la construction d’une usine aux États-Unis. L’établissement, d’un coût de 12 milliards de dollars, doit aider à Washington à réduire la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine.

Dans un communiqué, le géant taïwanais de la microélectronique précise que l’usine qui va voir le jour en Arizona sortira 20 000 tranches par mois et créera plus de 1 600 emplois. La construction devrait démarrer en 2021. La mise en production de puces de 5 nm, la génération la plus avancée, commencera en 2024.

A noter que TSMC possède déjà une usine dans l’État de Washington, ainsi que des centres de conception au Texas et en Californie.

L’annonce de cet investissement massif suit de quelques jours les discussions organisées entre Washington et les états-majors de TSMC et d’autres industriels autour du développement de la capacité de production indépendante américaine.

L’ouverture d’une nouvelle usine permettra en outre de contourner l’impact de la décision prise par le Department of Commerce (DoC) de restreindre les fournitures de composants à Huawei. TSMC est en effet un fournisseur clé de HiSilicon, filiale d’Huawei, et risquerait de subir les conséquences du conflit entre l’équipementier chinois et Washington.