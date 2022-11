TIM Brasil regonfle les comptes de Telecom Italia

La direction du groupe Telecom Italia se réjouit d’avoir stabilisé le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022, notant un retour à la croissance pour un second trimestre consécutif – bien qu’une grande partie des gains viennent du Brésil et non d’Italie.

Dans un communiqué, les patrons de l’opérateur italien affirment que les performances domestiques et le développement des activités de TIM Brasil sont en ligne avec les prédictions pour l’année. Le groupe continue de préférer la valeur au volume en Italie, tandis que la filiale brésilienne est surtout préoccupée par l’intégration des actifs rachetés à l’opérateur concurrent Oi et la consolidation de ses activités de téléphonie fixe.

La direction de Telecom Italia souligne qu’elle a réussi à ralentir l’érosion des BAIIA (bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements) au troisième trimestre même en tenant compte des éléments non-récurrents qui avaient gonflé les chiffres pour la même période de 2021.

Le communiqué met en exergue les progrès accomplis en Italie en matière de réduction des coûts, avec environ 270 millions d’euros gagnés sur les neuf premiers mois de l’année, soit « environ 90 % des objectifs fixés pour 2022 ».

Telecom Italia surveille attentivement les « risques liés à l’inflation des coûts de l’énergie » et continuera d’appliquer en 2023 les mesures déjà prises.

Le chiffre d’affaires en Italie a baissé de 3,1 milliards au T3 2021 à 2,9 milliards au T3 2022, déclin compensé par une augmentation parallèle de 731 millions à 1,1 milliard au Brésil, permettant au groupe d’afficher un CA total de 4 milliards, en croissance de 4,6 %.

L’opérateur enregistre cependant une perte nette part du groupe de 2,245 milliards contre un bénéfice de 139 millions au T3 2021.