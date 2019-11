Telefonica s’allie avec Loon pour connecter l’Amazonie

En 2020, Telefonica va faire alliance avec Loon, filiale d’Alphabet, pour étendre ses réseaux mobiles aux régions reculées de l’Amazonie péruvienne, dans le cadre de son initiative Internet Para Todos (IpT, Internet pour Tous).

Loon, qui utilise des ballons de très haute altitude en guise de tours, va mettre l’accent sur la connexion des « populations éloignées pour lesquelles les déploiements d’infrastructures de télécoms conventionnelles ne sont pas économiquement viables ». Les déploiements initiaux devraient permettre de connecter 200 000 habitants de la région de Loreto, où se trouvent de larges pans de la forêt amazonienne.

IpT, qui résulte d’une coopération entre Telefonica, Facebook, et les banques d’Amérique latine IDB Invest et CAF Bank, a déjà permis de connecter en 4G plus de 450 000 personnes vivant dans 3 500 communautés péruviennes. Les déploiements assurés par Loon vont compléter les réseaux terrestres existants.

Bien que Loon travaille depuis 2014 avec Telefonica au Pérou, ce déploiement fait de ce dernier le seul pays d’Amérique Latine à bénéficier de la technologie sur une base « prolongée, non liées à l’état d’urgence ». A noter que Loon a déjà signé un contrat similaire au Kenya.

Loon ajoute cependant attendre l’approbation des régulateurs avant d’aller de l’avant dans les deux pays.