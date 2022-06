Telecom Italia veut 20 milliards d’euros pour son réseau fixe

31 MAY 2022

Telecom Italia (TIM) escompte tirer 20 milliards d’euros de la vente de son réseau fixe à des investisseurs et à la Cassa di depositi e prestiti (CDP), l’organisme de financement nationalisé qui détient déjà le réseau Open Fiber, estime Bloomberg.

L’agence de presse américaine explique que ce chiffre reste préliminaire et qu’il est appelé à évoluer. Telecom Italia souhaiterait utiliser les fonds pour réduire son endettement et financer le plan de réorganisation proposé au début de l’année par le pdg Pietro Labriola.

Reuters précise pour sa part que la CDP pourrait prendre une part de 70 à 77 % dans la nouvelle entité chargée de fusionner le réseau de TIM avec celui d’Open Fiber. Le fonds américain KKR détiendrait 12 à 15 % et l’investisseur australien Macquarie Asset Management les 10 à 13 % restants.

Les analystes consultés par Reuters valorisent le réseau fixe de Telecom Italia entre 15 et 20 milliards d’euros.

Ces évaluations chiffrées sont délivrées deux jours après la signature par TIM et CDP d’un accord préliminaire en vue d’une fusion de leurs réseaux fixes. L’accord a reçu l’assentiment de KKR et Macquarie Asset Management, qui détiennent respectivement des parts dans FiberCop, la filiale de TIM, et dans Open Fiber.

Au début de l’année, Pietro Labriola avait présenté un plan destiné à séparer les activités de Telecom Italia en deux entités, l’une destinée à abriter les infrastructures et l’autre les services.