Telecom Italia revoit encore ses prévisions à la baisse pour 2021

Pour la troisième fois en un an, Telecom Italia est forcé de revoir à la baisse ses résultats financiers pour l’exercice 2021, principalement à cause des mauvais résultats de l’activité fixe et de revenus moins élevés que prévu tirés du partenariat de streaming avec Dazn.

L’opérateur est forcé d’émettre un avertissement sur résultats qui laisse présager une baisse tournant autour de 10 % de l’EBITDA-AL (bénéfice organique avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après baux) généré par ses activités en Italie.

Telecom Italia a signé un contrat de streaming d’un milliard d’euros avec Dazn pour couvrir le football italien dans le courant de l’année et cherche à réduire les coûts liés à cet accord.

L’avertissement intervient deux mois après l’annonce d’une baisse de l’ordre de 7-9 %, qui suivait elle-même celle d’un repli attendu autour de 5 %.

Lors du dernier avertissement sur résultats, en octobre, Vivendi, le principal actionnaire de Telecom Italia, a réclamé une réunion extraordinaire pour discuter de la stratégie de l’opérateur.

Peu après, le fonds d’investissement américain KKR a lancé une offre de rachat de 10,7 milliards de dollars, suivie par la démission du pdg Luigi Gubitosi.

Le conseil d’administration de Telecom Italia doit se réunir le 17 décembre pour discuter de l’offre de KKR.

Vivendi envisagerait selon Reuters un remaniement du conseil d’administration afin d’éjecter M.Gubitosi du siège qu’il a conservé malgré sa démission. Le groupe français estimerait que l’ex-pdg est responsable des mauvaises performances actuelles.