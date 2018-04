Telecom Egypt ne vendra pas « aveuglément » sa part de Vodafone

L’opérateur nationalisé Telecom Egypt ne vendra sa participation de 45 % dans Vodafone Egypt que s’il considère avoir atteint une « masse critique » sur le marché mobile.

Dans des commentaires cités par Bloomberg, Sarah Shabayek, directrice des relations avec les investisseurs chez Telecom Egypt, estime que la détention par sa société d’une part importante dans une entreprise rivale n’engendre aucun conflit d’intérêt.

Telecom Egypt, dont l’État détient 80 % et qui reste le premier fournisseur national de services fixes, a lancé des services 4G en septembre 2017 suite à une vente de licences houleuse et se retrouve donc concurrente des filiales locales d’Orange, Etisalat et Vodafone.

Sarah Shabayek explique que vendre la part de 45 % détenue dans Vodafone ne peut se faire « à l’aveuglette », en dépit des suggestions d’observateurs du marché selon lesquelles Telecom Egypt pourrait retirer de l’affaire les moyens d’étendre son propre réseau.

« Vodafone Egypt est un très bon investissement, aurait affirmé Mme Shabayek. Une vente ne sera considérée que si nous atteignons une masse critique telle sur le marché mobile que nous commencions à cannibaliser cet investissement. »

Sarah Shabayek n’a pas précisé ce qu’elle entend par « masse critique ». Elle révèle cependant que sa société compte porter sa part de marché de 2 % début 2018 à 15 % d’ici quatre ans, tout en assurant 50 % du trafic de données pour ses clients dès cette année.

Mme Shabayek a également confié que Telecom Egypt discutait avec des banques d’un prêt d’environ 13 milliards de livres égyptiennes (soit 735 millions de dollars US) pour améliorer la flexibilité de ses opérations

Selon GSMA Intelligence, Vodafone Egypt était au premier trimestre 2018 le premier opérateur mobile égyptien avec environ 45 millions d’abonnés, devant Orange (34 millions), Etisalat (23 millions) et Telecom Egypt (2,4 millions).