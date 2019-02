T-Mobile US renonce à l’équipement chinois

John Legere, pdg de T-Mobile US, ferme définitivement la porte aux équipementiers chinois, signalant que l’opérateur n’utilisera pas de matériel Huawei ou ZTE pour son réseau 5G.

Dans une intervention préparée en amont d’une audition devant le Congrès, John Legere a expliqué ne pas utiliser de matériel fabriqué par les deux sociétés dans ses réseaux et affirme que sa société « ne l’utilisera jamais dans (ses) réseaux 5G », y compris si le projet de fusion avec Sprint était approuvé.

T-Mobile a déjà annoncé avoir signé des marchés avec Ericsson et Nokia pour un montant de 7 milliards de dollars. John Legere a expliqué que l’exclusion des fabricants chinois apporterait « un soutien critique » à leurs concurrents et aiderait à protéger l’approvisionnement en équipement 5G des États-Unis et de leurs alliés.

Huawei et ZTE continuent de nier que leurs équipements présentent des problèmes de sécurité.