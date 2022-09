Starlink tombe en panne

Si l’on en croît les posts publiés par ses clients sur les médias sociaux, Starlink, le réseau satellite d’Elon Musk, a été touché le 30 août par une panne de trois heures avant rétablissement des connexions, mais avec des performances dégradées dans certaines régions.

Les utilisateurs de Starlink ont rapporté des coupures du service, qui offre une connexion internet haute performance, sur Twitter et Reddit aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et aux Pays-Bas.

Un journaliste du site The Verge basé aux Pays-Bas a expliqué que le débit à la reprise du service est tombé à 32 Mb/s en téléchargement descendant et 17 Mb/s en téléchargement montant, contre respectivement 200 Mb/s et 30 Mb/s en situation normale.

Starlink a dépassé en juin le cap des 400 000 abonnés dans le monde entier et dispose de 3 000 satellites en orbite. L’opérateur publie des mises à jour régulières afin d’améliorer les performances de son système.

Starlink n’a pas répondu à notre courriel demandant des informations sur les causes et les conséquences de la panne.

Ces problèmes de connexion sont intervenus moins d’une semaine après l’annonce par Elon Musk, pdg de SpaceX, et Mike Sievert, pdg de T-Mobile US, d’un projet de collaboration portant sur un service de téléphonie mobile basé sur la constellation de Starlink.