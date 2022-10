SpaceX vise le marché de la connectivité en vol

SpaceX vient de dédier une nouvelle branche de son service satellite Starlink aux connexions dans les avions, marché déjà bien occupé où la société d’Elon Musk compte mettre en avant ses avantages en matière de couverture, débit de données et faible latence.

Starlink Aviation offre des débits Wi-Fi allant jusqu’à 350 Mb/s et une latence ramenée autour de 20 millisecondes. SpaceX propose ses services à un tarif compris entre 12 500 et 25 000 dollars par mois, plus 150 000 dollars pour l’acquisition préalable du matériel.

Starlink Aviation prévoit de livrer ses premiers terminaux vers le milieu de l’année prochaine.

SpaceX précise que sa constellation de satellites est positionnée de façon à connecter les passagers quelle que soit la route aérienne.

La Federal Communications Commission (FCC) américaine a accordé en juillet dernier à SpaceX l’autorisation de fournir des services internet sur des véhicules en mouvement, des navires et des avions.

SpaceX va devoir affronter une concurrence affûtée dans un secteur où s’affrontent déjà OneWeb, Inmarsat et ViaSat.