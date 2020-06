Smartphones et apps deviennent la première source d’information pour le public - Mobile World Live

De nouvelles recherches du Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) démontrent la dépendance croissante du public vis-à-vis du smartphone pour son information, tandis que la majorité des gens désignent les apps de médias sociaux comme leur source principale.

Dans son Digital News Report 2020, le RISJ présente un sondage réalisé par YouGov auprès de plus de 80 000 consommateurs d’informations en ligne dans 40 pays. Les résultats montrent que 69 % des interrogés utilisent leurs smartphones pour accéder aux sources d’information sur une base hebdomadaire, les téléphones servant également de base préférentielle pour la consommation de clips vidéo ou de contenus audio comme les podcasts.

Les consommateurs kényans et sud-africains figurent parmi les plus fervents utilisateurs. Les plus réticents se recrutent en revanche au Canada, au Japon et en Europe de l’Est.

Le rapport confirme l’importance croissante d’Instagram, filiale de Facebook, comme source de contenu informatif. Le service est cité comme source par 11 % des sondés, contre 12 % au leader, Twitter.

Le RISJ note que les utilisateurs d’Instagram ont doublé depuis 2018 et que le service « pourrait bien dépasser Twitter l’an prochain ».

Facebook et sa filiale WhatsApp ont profité en premier du besoin de s’informer à propos du Covid-19 (coronavirus). Mais le rapport montre également que la pandémie a généré une augmentation du trafic sur Instagram, Snapchat et TikTok.