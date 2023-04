SES et Intelsat envisagent une fusion

Les opérateurs de satellites SES et Intelsat ont entamé des discussions en vue d’une fusion qui musclerait la concurrence face aux services de connexions à l’internet haut débit soutenus entre autres par Elon Musk et Jeff Bezos.

Si l’on en croit Bloomberg, SES et Intelsat discuteraient déjà depuis plusieurs semaines d’un rapprochement qui donnerait naissance à une nouvelle entité valorisée à plus de 10 milliards de dollars, dettes comprises.

Bloomberg suggère en outre qu’un accord pourrait être signé dans les prochaines semaines.

Dans un communiqué émis en réponse aux rumeurs qui courent sur les marchés, SES a confirmé l’existence de pourparlers, mais précisé « qu’il n’y a aucune certitude quant à la matérialisation d’une transaction ».

SES propose des connexions internet haut débit aux organismes gouvernementaux, aux fournisseurs d’énergie, au transport maritime et aérien ainsi qu’aux entreprises et aux opérateurs mobiles à partir d’une constellation de plus de 70 satellites en orbite géostationnaire (GEO) et moyenne (MEO).

A noter que Space X a placé en décembre 2022 sur MEO une nouvelle paire de satellites SES de deuxième génération.

Intelsat dispose pour sa part de 56 satellites géostationnaires et propose des connexions destinées à la Wi-Fi à bord des avions et au backhaul mobile.