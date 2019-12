Samsung domine le marché émergent du smartphone 5G

Samsung a plus que doublé ses livraisons de smartphones 5G au 3e trimestre, s’adjugeant les trois quarts du marché mondial, montrent des données publiées par IHS Markit.

Le géant du smartphone, qui propose 5 modèles 5G, a fourni 74 % des 4,3 millions d’appareils compatibles livrés au 3e trimestre – soit 3,2 millions contre 1,5 million au 2e trimestre, avec une part de marché de 83 %.

Gerrit Schneemann, senior analyst chargé des smartphones chez IHS Markit, explique que le fabricant sud-coréen a pu capitaliser sur un marché domestique en expansion rapide. Samsung a également su se positionner rapidement sur tous les créneaux, en proposant l’offre la plus diversifiée du marché.

Le Galaxy Note 10 Plus 5G a été le modèle le plus vendu au 3e trimestre, avec 1,6 million d’unités livrées. LG et Vivo ont chacun livré environ 400 000 appareils, suivis par Huawei, Oppo et Xiaomi avec environ 100 000 chacun.

Le prix de vente moyen des smartphones 5G a baissé progressivement de 14 %, pour atteindre 994 dollars à la fin de la période. IHS Markit note que l’éventail de prix s’élargit, certains fabricant se limitant volontairement à un maximum de 600 dollars tandis que d’autres poussent au-delà.

Un smartphone 5G moyen coûte cependant plus de trois fois plus cher qu’un appareil de génération précédente, vendu en moyenne 309 dollars au 3e trimestre.

IHS Markit estime que les livraisons de smartphones 5G atteindront 13,5 millions sur l’année 2019 avant d’exploser en 2020, avec 253 millions de ventes attendues.