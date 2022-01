Samsung annonce des résultats en forte progression

Samsung Electronics publie des prévisions triomphantes pour son dernier trimestre 2021, avec des résultats opérationnels 52,5 % supérieurs à ceux de la même période de 2020, appuyés sur une forte demande de mémoire ainsi qu’un rebond des ventes de smartphones.

Le géant sud-coréen envisage un bénéfice opérationnel de 11,5 milliards de dollars pour un CA de 63 milliards, en hausse de 23,5 %. Le Wall Street Journal attribue ces excellents chiffres à une demande fournie de puces de mémoire et une amélioration des marges de Samsung sur la production de composants en silicium.

Les analystes s’inquiètent cependant des conséquences du confinement de la ville chinoise de Xi’an, où Samsung dispose d’une usine de composants, et qui pourrait impacter les approvisionnements à court terme et renchérir les prix.

Le résultat net et le CA par branches seront révélés avec les résultats financiers définitifs dans le courant du mois.

Au 3e trimestre, les livraisons de smartphones ont décliné de 18,2 % à cause de problèmes d’approvisionnement et d’une demande en repli, alors que les bénéfices opérationnels ont perdu 24,5 %, en partie à cause de coûts de marketing en hausse.

Samsung a annoncé une restructuration début décembre. Le n°1 du smartphone prévoit de combiner ses activités mobiles avec celles liées aux autres produits électroniques de grande consommation, ainsi qu’un remaniement de sa direction.