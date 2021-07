Qualcomm lance un effort commun sur le marché des wearables

En lançant le Wearables Ecosystem Accelerator Programme, Qualcomm s’associe à plus de 60 sociétés dans le but d’accélérer le développement et la commercialisation de produits et services sur le marché des « wearables » (« objets connectés à porter sur soi », en bon Français). L’initiative doit faciliter la collaboration entre les fabricants d’appareils, les fournisseurs de services et de plates-formes ainsi que les développeurs de matériels et de logiciels indépendants.

Verizon, Vodafone Group, Arm et Oppo font partie des adhérents au programme.

Qualcomm explique que le programme vise à relever « les impressionnants défis » de l’industrie des wearables, notamment en réduisant les coûts de développement des nouveaux produits et les délais de mise sur le marché.

Le programme est également ouvert aux développeurs de services basés sur les plates-formes Snapdragon Wear de Qualcomm.

Qualcomm s’engage à augmenter ses investissements et lancer de nouvelles plates-formes dans les 12 mois.

Avec 105 millions de produits écoulés au 1er trimestre selon IDC, les ventes mondiales de wearables ont dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 millions.