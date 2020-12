Proximus va racheter l’opérateur virtuel Mobile Vikings - Mobile World Live

L’opérateur belge Proximus vient de passer un accord avec DPG Media en vue de l’acquisition de l’opérateur virtuel Mobile Vikings pour un montant évalué à 130 millions d’euros. Le rachat doit muscler l’offre de Proximus sur le marché de la jeunesse.

Dans un communiqué, Proximus indique que Mobile Vikings, qui compte environ 80 employés, opérera comme une entité séparée si le marché est conclu – c’est-à-dire s’il est approuvé par l’Autorité belge de la concurrence.

Dans le cadre de l’opération, Proximus va également acquérir Jim Mobile, inclus dans l’entité Mobile Vikings.

« Tout à fait en phase avec la stratégie #inspire2022, cette acquisition permettra à Proximus d’adresser un segment de marché complémentaire au cœur de cible actuel de Scarlet et Proximus, et d’optimiser ainsi son positionnement multi-marques sur le marché résidentiel », explique le communiqué. Le rachat répond également à un renforcement de la convergence.

Fondé en 2007, l’opérateur virtuel Mobile Vikings est « une marque importante dans le marché belge des télécoms, proposant une offre mobile attrayante pour les jeunes qui consomment les datas de manière intensive », définit le communiqué. Mobile Vikings et Jim Mobile totalisent environ 335 000 clients.

« Ma première priorité sera de préserver et de développer davantage l’identité et le positionnement de Mobile Vikings dans le marché, pour que cette acquisition complémente au mieux notre éventail de marques existantes, affirme Guillaume Boutin, pdg de Proximus. Cette transaction sera un moteur de création de valeur, d’innovation commerciale et de croissance. »

Proximus espère que l’affaire sera bouclée en 2021 et que les premières synergies seront mises en œuvre au premier semestre 2022.