Pour le patron de Telecom Italia, le marché européen doit changer

Guerre des prix acharnée, réglementations contraignantes et profits en berne contribuent à plomber le marché européen des télécoms, déplore Amos Genish, pdg de Telecom Italia, dans une interview accordée au Financial Times (FT). Amos Genish réaffirme l’urgence de changements, expliquant que les opérateurs « sont à bout de souffle financièrement et (que) les actionnaires votent avec leurs pieds ». Mais le pdg note également que la 5G est la lumière au bout du tunnel, pour Telecom Italia, comme pour l’industrie toute entière.

L’opérateur italien a dépensé 2,5 milliards d’euros pour acheter du spectre au début du mois, un investissement similaire à celui de son concurrent direct Vodafone Italie, les enchères rapportant en tout 6,5 milliards à l’État – somme inespérée.

M.Genish a défendu récemment cette considérable dépense, arguant que la 5G est le catalyseur le plus important que l’industrie ait connu depuis 20 ans, sentiment dont il se fait écho dans le FT.

M.Genish explique que les enchères étaient destinées à générer des revenus pour le gouvernement et que bien que le prix soit « douloureux » autant qu’ « inattendu », Telecom Italia n’avait pas d’autre choix que de payer.

« En tant que leader du marché, nous ne pouvions pas rester en dehors du jeu… Nous avons besoin de la 5G pour passer d’un secteur qui souffre à un secteur qui gagne », soutient Amos Genish.