Pour Effortel, les banques ont de l’avenir comme opérateurs virtuels

Le succès de la monétique sur mobile, illustré par le spectaculaire développement de m-Pesa en Afrique, force les grandes banques à se repencher sur la fourniture d’un accès à leurs services par smartphone, assure Liudvikas Andriulis, directeur du marketing d’Effortel, un fournisseur d’infrastructures pour réseaux mobiles virtuels (MVNE, ou Mobile virtual network enabler).

Interviewé par Mobile World Live en amont du récent Mobile World Congress de Shanghai, M.Andriulis explique que les banques traditionnelles sont « mises sous pression partout dans le monde » par « la progression des services de monétique sur mobiles exploités par des opérateurs innovants et agressifs. »

Selon M.Andriulis, on comptait fin 2016 en Afrique sub-saharienne plus de comptes sur mobiles que de comptes en banque. 22 milliards de dollars ont été « transférés par les utilisateurs pendant le seul mois de décembre 2016 et les grands acteurs du marché ont récolté plus d’un milliard de profits la même année. »

On comptait dans le monde 500 millions d’utilisateurs de services monétiques sur mobile fin 2016, précise encore M.Andriulis.

Le directeur du marketing d’Effortel prédit en outre que la remise en cause du modèle bancaire traditionnel va être encore accélérée par le lancement de services par les grands fabricants et autres géants des réseaux sociaux – Apple, Samsung, Facebook et autres WeChat : « L’enjeu (pour le secteur NDLR) dans le monde développé se focalise sur l’expérience client, et les banques vont devoir repenser les process, les technologies, les produits et le marketing pour rester en lice. »

Les banques traditionnelles pourraient s’en sortir en devenant opérateurs virtuels (Mobile Virtual Network Operateur, MVNO), estime cependant M.Andriulis : « Le mobile sera la pierre angulaire de ces nouvelles stratégies. Il va générer des revenus bienvenus pour compenser l’érosion des profits réalisés par les réseaux d’agences traditionnels, permettra aux banques de mieux vendre des services additionnels et de construire une relation plus forte avec les consommateurs. »

Les services sur mobile présentent « une façon remarquablement efficace et rentable de multiplier le nombre des détenteurs de comptes en banque », chaque carte SIM vendue étant déjà liée à une banque, conclut Liudvikas Andriulis.