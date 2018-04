Orange veut se connecter au câble en Belgique

Orange Belgique prépare un « partenariat industriel » avec les câblo-opérateurs Nethys et Brutélé dans le but de muscler son offre convergente outre-Quiévrain.

Nethys et Brutélé proposent la télévision par câble Voo ainsi que des services de téléphonie fixe et de connexion Internet large bande, plus un opérateur mobile virtuel hébergé par Telenet.

Selon GSMA Intelligence, Orange était au 4e trimestre 2017 le deuxième opérateur de Belgique avec 4 millions d’abonnés, derrière l’opérateur historique Proximus (ex-Belgacom). Orange propose également des services de télévision, de téléphonie fixe et de connexion Internet large bande.

Dans un communiqué, Orange Belgique a expliqué que son projet de partenariat en était encore au stade de la « déclaration d’intention », ajoutant que l’affaire représentait la « meilleure opportunité pour eux (les câblo-opérateurs), leurs clients – particuliers et entreprises – et leurs actionnaires. »

Orange Belgique affirme qu’un rapprochement donnerait naissance à un opérateur national convergent. Le groupe français appuierait un plan d’investissement pluriannuel pour développer la connectivité à haut débit fixe et mobile à Bruxelles et en Wallonie.