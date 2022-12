Orange veut encore réduire sa consommation d’énergie en Europe

Orange profite de la mise en place de mesure de réduction de la consommation par le Conseil de l’Europe pour rappeler les efforts du groupe pour faire face à la crise en cours.

Dans un communiqué, Orange souligne les initiatives déjà mises en place dans le cadre de sa politique de développement durable et celles déjà annoncées en France en réponse aux problèmes actuels, dont certaines vont être exportées ailleurs en Europe.

Parmi les mesures en place ou prévues figurent notamment le déploiement d’équipement de dernière génération optimisés pour réduire la consommation, des partenariats de partage de réseau, le basculement sur batteries d’une partie des réseaux français pour réduire les tensions en période de pointe et l’appel aux panneaux solaires pour alimenter des stations de base en Espagne, Roumanie et Moldavie.

En dehors des activités directement liées aux réseaux et à l’informatique, qui représentent 85 % de la consommation du groupe, Orange veut réduire la température ambiante dans les bureaux à 19 °C et éteindre les vitrines des boutiques 30 minutes après la fermeture en France. Des mesures similaires vont être également adoptées en Pologne et en Belgique.

« Nous continuons de tirer vers le haut nos ambitions en matière de réduction de la consommation d’énergie, affirme Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice générale adjointe des activités opérationnelles d’Orange en Europe (hors France). Nous sommes déterminés à continuer de trouver des moyens innovants pour améliorer notre efficacité énergétique et promouvoir la sobriété, tout en garantissant la résilience de notre réseau et de nos sites. »