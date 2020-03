Orange va diffuser la smartwatch Summit 2+ de Montblanc

Le fabricant de produits de luxe Montblanc a choisi Orange comme partenaire privilégié en vue du lancement en Europe de la Summit 2+, présentée comme la première smartwatch dotée d’une solution eSIM appuyée sur le WearOS de Google.

Dans un communiqué, l’opérateur explique que l’accord fait de lui le premier au monde « à déployer cette technologie dans le respect du nouveau standard GSMA ». Grâce à la nouvelle montre, les clients d’Orange pourront profiter d’une « connexion au réseau mobile transparente et d’une expérience entièrement digitalisée. Cette initiative renforce le leadership d’Orange dans l’adoption de la connectivité eSIM qui, combinée à Wear OS de Google pour une mise en œuvre standardisée, permettra d’étendre l’activation à distance et la connectivité cellulaire à d’autres catégories de montres intelligentes. »

L’appellation eSIM couvre un standard proposé par la GSMA qui permet l’installation à distance de SIMs sur des appareils, évitant ainsi une installation physique à partir de cartes en plastique.

L’opérateur précise que la montre ne sera pas proposée isolément, mais comme une extension de son approche de facturation multi-SIMs : les clients pourront ajouter la Summit 2+ à leur forfait smartphone en partageant numéro d’appel et allocation de données. La smartwatch fonctionnera cependant de façon autonome, sans nécessiter la proximité d’un smartphone.

La Summit 2+ est basées sur la Summit 2 lancée en janvier 2019. Elle propose un GPS, une batterie plus endurante de 440 mAh et la plate-forme Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm. « Il s’agit tout simplement de la première montre intelligente directement connectée au réseau cellulaire à intégrer cette plate-forme », selon le communiqué. La montre offre en outre diverses fonctions de surveillance de la forme (suivi de l’activité, des calories brûlées, de la distance parcourue, de la fréquence cardiaque…) en plus d’applications propriétaires signées Montblanc.

Orange va commercialiser la Summit 2+ au 2e trimestre en France et en Espagne. Bien qu’aucun prix n’ait été communiqué, la Summit 2 coûte actuellement aux alentours de 900 euros et plus selon les versions.