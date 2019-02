Orange soutient une start-up qui applique l’IA à l’évaluation de solvabilité

Orange Digital Ventures figure parmi les investisseurs qui ont participé à un tour de table de 11 millions de dollars destiné à financer Aire, une start-up qui veut faire appel à l’intelligence artificielle pour évaluer la solvabilité des demandeurs de crédits.

Aire compte utiliser les fonds pour améliorer sa plate-forme et se lancer aux États-Unis. En plus de la branche d’investissement du groupe Orange, Experian Ventures, Crane Venture Partners, White Star Capital et Sunstone Capital ont participé au tour de table.

Aire fournit des plates-formes destinées à permettre aux institutions financières d’évaluer la solvabilité des demandeurs de crédit à partir de critères élargis par rapport aux éléments utilisés traditionnellement par les organismes spécialisés. Aire utilise également des technologies d’apprentissage-machine (« machine learning ») pour prédire le comportement futur des consommateurs.

La technique, selon Aire, permet une évaluation plus précise des risques liés aux demandes de crédit appuyées sur un historique limité ou encore de groupes sociaux qui n’ont qu’un accès restreint aux services financiers classiques.

Dans un communiqué, Orange explique que la technologie Aire correspond bien aux objectifs de développement d’Orange Bank en Europe et d’Orange Money en Afrique.